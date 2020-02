Thüringen: Landes-CDU stellt Enthaltung in Aussicht

CDU-Generalsekretär Raymond Walk sagte am Freitag, sollte Thomas Kemmerich (FDP) nach dem angekündigten Rücktritt die Vertrauensfrage im Parlament stellen und der frühere Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) erneut kandidieren, wäre es möglich, dass sich die CDU enthalte. Damit könnte Ramelow ausreichend Stimmen bekommen, sagte der Christdemokrat im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR). Auch Thüringens CDU-Parteichef Mike Mohring sagte, seine Partei wolle parlamentarische Initiativen anderer Parteien unterstützen, damit ein neuer Ministerpräsident gewählt wird. Ziel sei es Neuwahlen zu vermeiden. Innerhalb der Union herrschte zuletzt noch Uneinigkeit über den Umgang mit der Situation. Bei einer CDU-Präsidiumssitzung in Berlin wird am Freitag über die Konsequenzen beraten, nachdem Kemmerich mit den Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt wurde.

Walk bot Linken, SPD und Grünen Gespräche über die künftige Arbeit im Landtag an. Die CDU habe eine Liste mit 22 Punkten vorgelegt. Bei diesen Projekten könnten sich die Christdemokraten vorstellten, im Parlament gemeinsame Mehrheiten zu finden.

Nach Informationen der "Thüringer Allgemeinen" bildete die CDU eine vierköpfige Kommission, die nun mit Linken, SPD und Grünen sowie mit der FDP in Gespräche eintreten soll. Mohring ist demnach nicht dabei.