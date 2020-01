Sechs Tote bei US-Luftangriff auf Schiitenmiliz bei Bagdad

Der Angriff auf die Volksmobilisationseinheiten (PMF/Hashd-al-Shaabi-Milizen) nahe dem Militärlager Taji sei um 01.12 Uhr Ortszeit erfolgt, sagte ein Insider.

Zwei der drei Fahrzeuge in dem Konvoi seien ausgebrannt, es gebe drei Schwerverletzte. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor. Laut dem irakischen Staats-Fernsehen zielte der Angriff auf einen Kommandanten der Volksmobilisierungseinheiten.

Zuvor hatten die USA den iranischen General Qassem Soleimani im Irak durch einen Luftangriff getötet. Die Folgen sind noch nicht absehbar: Der Iran hat Vergeltung angedroht, international wird eine Gewalteskalation im Nahen Osten befürchtet.

Der Iran hat sich unterdessen in einem Brief an den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen das Recht auf Selbstverteidigung vorbehalten. Die Tötung Soleimanis sei "ein offensichtliches Beispiel für Staatsterrorismus" und eine eklatante Verletzung der Grundsätze des internationalen Rechts, schrieb der iranische UNO-Botschafter Majid Takht-Ravanchi.

Die US-Regierung will Abgeordnete kommende Woche in vertraulichen Treffen über den Angriff auf Soleimani unterrichten. Das teilte der Nationale Sicherheitsberater Robert O'Brien mit. Er warnte den Iran vor Vergeltungsaktionen. Der Kongress tritt nach den Feiertagen planmäßig kommende Woche zusammen.