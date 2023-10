Salvini hofft auf ersten Atommeiler in Italien im Jahr 2032

Infrastruktur- und Verkehrsminister Matteo Salvini hofft, dass der erste Atommeiler im Jahr 2032 in Betrieb genommen werden könnte. "Als Mailänder möchte ich, dass das erste Atomkraftwerk in Mailand eingeweiht wird. Ich hätte gern einen Atommeiler der letzten Generation in meiner Stadt", sagte Salvini, der auch Vizepremier und Chef der rechten Regierungspartei Lega ist, nach Medienangaben vom Mittwoch.

In 25 Minuten von Bozen nach Innsbruck

2032 solle ein wichtiges Jahre für Italien sein. "2032 wird der erste Zug auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke Turin-Lyon verkehren. Im selben Jahr soll der erste Zug in 25 Minuten von Bozen nach Innsbruck fahren, und ein weiterer Zug wird auf der Meerengebrücke von Messina zwischen Sizilien und dem italienischen Festland verkehren", versicherte Salvini.

Die Italiener hatten sich 1987 - ein Jahr nach der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl - in einem Referendum für den Ausstieg aus der Atomenergie ausgesprochen. Die letzten Atomkraftwerke wurden 1990 stillgelegt. 2009 hatte der damalige Regierungschef Silvio Berlusconi angekündigt, wieder in die Kernkraft einsteigen zu wollen, legte sein Vorhaben nach der Katastrophe von Fukushima aber auf Eis. 2011 sprachen sich rund 94,5 Prozent der Italiener in einem weiteren Referendum gegen den Bau neuer Atomkraftwerke aus.

"Saubere Kernenergie der neuesten Generation"

Salvini setzt sich mit seiner Regierungspartei Lega für ein Referendum zur Rückkehr Italiens zur Produktion von Atomenergie ein. Damit könne Italien zurück zu "sauberer Kernenergie der neuesten Generation" kehren, erklärte Salvini. Italien sei von Nachbarländern umgeben, die Energie durch Kernkraftwerke erzeugen und damit einen Wettbewerbsvorteil gegenüber italienischen Unternehmen hätten.

Das Thema ist in Italien umstritten. Während die Lega sich schon seit Monaten für den Wiedereinstieg des Landes in die Atomenergie einsetzt, stemmen sich einige Oppositionsparteien wie die Fünf-Sterne-Bewegung dagegen. Italien bemüht sich, bei der Energielieferung seine Abhängigkeit aus dem Ausland zu verringern.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Matteo Salvini Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.