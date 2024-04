Israel: "Mit Härte reagieren, aber Krieg vermeiden"

Dass entschieden auf den Angriff des Irans geantwortet werden muss, steht für Israel fest. Doch ist man sich einig: Einen weiteren Krieg soll die eigene Reaktion nicht auslösen – auch, weil ein Kampf an dritter Kriegsfront droht.

"Wir schauen voraus und erwägen unsere Schritte", blieb Israels oberster Offizier, Generalstabschef Herzi Halevi, auch am Dienstag nach einem weiteren Krisengipfel bewusst vage. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu kündigte eine "kluge Reaktion" an. Man müsse "mit dem Kopf, nicht aus dem Bauch heraus" reagieren. Und weiter: "Die Iraner müssen so nervös sein, wie sie uns nervös gemacht haben."

Doch wann, mit welchen Mitteln und in welchem Ausmaß Israel reagieren wird – darüber hüllte man sich in Jerusalem weiterhin in Schweigen. Kein Wunder: Regierungschef Benjamin Netanjahu steht unter massivem Druck. Der äußerste rechte Rand seiner Koalition drängt auf einen raschen und harten Gegenschlag. Viele westliche Partner, allen voran die USA, warnen dagegen vor einem Flächenbrand.

Beobachter sind sich daher sicher: Um seine Verbündeten nicht zu brüskieren, könnte Israel einen möglichen Vergeltungsschlag hinauszögern. "Es wäre sinnvoll, diese fast beispiellose westliche, sunnitische und israelische Verteidigungsallianz aufrechtzuerhalten, also geht es eher in Richtung Zurückhaltung", sagt Calev Ben-Dor, ehemaliger Berater im israelischen Außenministerium. "Gleichzeitig kann man im Nahen Osten nicht von mehr als 300 Raketen und Drohnen angegriffen werden und nichts tun", fügt der Experte hinzu.

Ben-Dor rechnet deshalb damit, dass die israelische Regierung mindestens zwei Wochen mit einer Reaktion warten wird. In Teheran rüstet man sich jedenfalls für Israels Reaktion: Das Regime hat nach Angaben der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) aus "Sicherheitsgründen" seine Atomanlagen vorübergehend geschlossen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper