G20-Gipfel: Mehr Tempo bei Klimaschutz gefordert

US-Präsident Biden traf bereits gestern in Rom ein und wurde im Apostolischen Palast zusammen mit seiner Frau Jill von Papst Franziskus empfangen.

Der regelmäßige Kirchgänger Biden ist erst der zweite katholische Präsident in der US-Geschichte. Der 78-Jährige war zum Auftakt einer mehrtägigen Europareise vor dem Apostolischen Palast von Würdenträgern des Vatikans begrüßt worden. Bidens Treffen mit dem Papst hinter verschlossenen Türen war auf knapp eine Stunde angesetzt gewesen, dauerte schließlich aber eineinhalb Stunden. Im Anschluss traf sich Biden mit Vatikans Nummer zwei, Kardinalstaatssekretär Pietro Parolin.

Unklar blieb zunächst, ob bei den Treffen auch das umstrittene Thema Abtreibung zur Sprache kam. Bidens Regierung unterstützt das Recht auf Abtreibung, was im Widerspruch zur Position der katholischen Kirche steht. Einzelne US-Bischöfe hatten daher gefordert, Biden von der Kommunion auszuschließen. Die US-Bischofskonferenz sah sich im Juni genötigt klarzustellen, dass kein Beschluss gefasst worden sei, um bestimmte Menschen von der Kommunion auszuschließen.

Die wichtigsten Industrie- und Schwellenländer wollen mehr Tempo beim Klimaschutz und der Pandemie-Bekämpfung. "Wir erkennen an, dass die Auswirkungen des Klimawandels bei 1,5 Grad viel geringer sind als bei zwei Grad und dass sofortige Maßnahmen ergriffen werden müssen, um 1,5 Grad in Reichweite zu halten", heißt es in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorliegenden Entwurf der G20-Gipfelerklärung. "Wir verpflichten uns, die existenzielle Herausforderung des Klimawandels zu bewältigen."

Impfstoffe schneller entwickeln

Zugleich sollen die G20-Staaten mithelfen, dass Impfstoffe schneller entwickelt werden als bisher. WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala mahnte die Teilnehmer des heute beginnenden Gipfels der Staats- und Regierungschefs, sie müssten sich zur Reform der Welthandelsorganisation bekennen.

Ab wann Klimaneutralität?

Beim Klimateil gilt weiter als strittig, bis zu welchem Jahr die Länder Klimaneutralität erreicht haben wollen. Dabei gehen die Meinungen bei so unterschiedlichen G20-Ländern wie Japan, China, Saudi-Arabien und den EU-Staaten weit auseinander. Auch der Hinweis in der Erklärung, dass die G20-Staaten für mindestens 75 Prozent des Treibhausgas-Ausstoßes verantwortlich sind, gilt als strittig.