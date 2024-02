G20-Außenminister: Lähmung des UN-Sicherheitsrates inakzeptabel

Der UN-Sicherheitsrat und die UNO-Vollversammlung seien momentan nicht in der Lage, die derzeitigen Herausforderungen zu bewältigen, sagte der brasilianische Außenminister Mauro Vieira zu Beginn des Ministertreffens der G20 in Rio.

Bei dem Treffen in der brasilianischen Stadt stehen die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten im Mittelpunkt. Es bedürfe einer tiefgreifenden Reform multinationaler Organisationen, forderte Vieira. Derzeit seien die G20 das vielleicht wichtigste internationale Forum, in dem sich Länder mit gegensätzlichen Ansichten noch immer an einen Tisch setzen und produktive Gespräche führen könnten, sagte Vieira.

Lesen Sie mehr: "Unsere Schwäche ist die Stärke Russlands"

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock rief Russland zum Ende des Ukraine-Kriegs auf. "Wenn Ihnen Menschenleben am Herzen liegen, wenn Ihnen Ihr eigenes Volk am Herzen liegt, russische Kinder und Jugendliche, müssen Sie diesen Krieg jetzt beenden", sagte sie direkt an den russischen Außenminister Sergej Lawrow gewandt, der drei Plätze links von ihr saß.

Außenminister Vieira kritisierte, dass weltweit viel mehr Geld in das Militär als in den Kampf gegen Armut und Klimawandel investiert werde. "Wenn Ungleichheit und Klimawandel tatsächlich existenzielle Bedrohungen sind, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es uns an konkreten Maßnahmen zu diesen Themen fehlt. Wir stehen vor gigantischen Herausforderungen in Bezug auf den Klimawandel und die Umwelt", sagte Vieira. "Wir haben dringende Probleme zu lösen, wenn es um Entwicklung und den Kampf gegen Hunger, Armut und Ungleichheit geht. Dies sind die Kriege, die wir im Jahr 2024 führen müssen."

Lesen Sie mehr: Ein Großteil tut so, als gäbe es die Ukraine gar nicht

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper