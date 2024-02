2 Jahre Krieg in der Ukraine: Im Fass der Salzgurken

In der Bar Fogel an der Petersburger Fontanka kann man als Snack "Putin mit Schinken" bestellen. Auch die Gäste hier sind nicht unbedingt Duckmäuser. Am 24. Februar 2022 habe sie ihren Körper mit Gouache in den russischen Nationalfarben Rot-Blau-Weiß angemalt, erzählt Kristina, Künstlerin und Aktivistin im örtlichen Stab des liberalen Präsidentschaftskandidaten Boris Nadeschdin.