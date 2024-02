2 Jahre Krieg in der Ukraine: "Unsere Schwäche ist die Stärke Russlands"

Ein Ende von Tod und Zerstörung ist nicht in Sicht.

Nicht wenige Experten waren sich sicher: Die Ukraine kann Russland nicht länger als drei Tage standhalten. Das war die Ausgangsposition, als Putin den Angriff am 24. Februar 2022 auf sein Nachbarland anordnete. Nach zwei Jahren Krieg, so der Militärstratege des Bundesheeres, Oberst des Generalstabsdienstes Markus Reisner, halte die Ukraine nach wie vor stand, habe aber so gut wie alle ihre Ressourcen verbraucht.