Fünf Jahre Brexit - die Stimmung in Großbritannien hat sich geändert

LONDON. Morgen, Freitag, ist es fünf Jahre her, dass Großbritannien die Europäische Union verlassen hat. Beim EU-Referendum 2016, das den Austritt zur Folge hatte, stimmten 51,9 Prozent für den Brexit. Laut Umfragen hat sich die Stimmung im Land mittlerweile geändert: Im Schnitt wären demnach jetzt 56 Prozent dafür, der EU wieder beizutreten. Realistisch erscheint dieser Schritt, den auch die aktuelle Labour-Regierung ausgeschlossen hat, in näherer Zukunft freilich nicht.

"Die meisten Wähler sind zu dem Schluss gekommen, dass der Brexit der Wirtschaft geschadet hat und nicht das gebracht hat, was sich viele ‚Leave‘-Wähler vor allem erhofft hatten, nämlich eine Verringerung der Einwanderung", schrieb der Politikwissenschafter John Curtice von der Universität Strathclyde diese Woche in der Tageszeitung "The Telegraph".

Der Hauptgrund dafür, dass in den vergangenen drei Jahren fast alle Umfragen nahegelegt haben, dass eine Mehrheit dafür stimmen würde, wieder in die EU einzutreten, liegt laut dem renommierten Wahlforscher in den Ansichten derjenigen begründet, die im Juni 2016 nicht am Referendum teilgenommen haben.

"Sie sprechen sich mit einer Mehrheit von fast drei zu eins für einen Wiedereintritt in die EU aus." Nur 15 Prozent der 18- bis 24-Jährigen – die zum Zeitpunkt der Abstimmung zu jung zum Wählen waren – geben demnach an, außerhalb der EU bleiben zu wollen. Mehrheiten gegen einen Wiedereintritt seien hingegen vor allem auf die Gruppe der über 65-Jährigen beschränkt.

Neue Beziehung zur EU

Labour-Premierminister Keir Starmer, der im Sommer 14 Jahre konservative Regierungsführung mit einem fulminanten Wahlsieg beendet hat und selbst 2016 für einen Verbleib in der EU gestimmt hatte, wünscht sich einen "Neustart" in den Beziehungen. Einen Wiedereintritt in die Europäische Union hat er aber wiederholt ebenso ausgeschlossen wie eine Rückkehr in den Binnenmarkt und die Zollunion.

