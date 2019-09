EU-Parlament lehnte Rumäniens Kommissarin Plumb ab

Für die designierte EU-Verkehrskommissarin im Team von Präsidentin Ursula von der Leyen stimmten am Donnerstag in Brüssel sechs Ausschussmitglieder, gegen sie 15, zwei enthielten sich. Damit ist Plumbs Kandidatur gescheitert.

Der Sozialdemokratin Plumb wurden gravierende Integritätsprobleme und schleierhafte Vermögensverhältnisse vorgeworfen.

Erster Verlust für Von der Leyen

Mit der Europaabgeordneten Rovana Plumb schickte die Regierung unter Ministerpräsidentin Viorica Dancila (Postkommunisten/PSD) nicht nur die Wunschkandidatin des inzwischen inhaftierten Ex-Parteichefs Liviu Dragnea ins Rennen um den Posten des von Rumänien gestellten EU-Kommissars, sondern auch eine Politikerin, deren gravierende Integritätsprobleme sie nun einholten. Für die künftige EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist das der erste Verlust im Tauziehen um die Bestellung der neuen EU-Kommission.

Tage vor seiner rechtskräftigen Verurteilung im Mai hatte der Autokrat Dragnea in einer Talkshow erstmals eröffnet, die 59-Jährige als EU-Kommissarsanwärterin aufstellen zu wollen: Rumänien brauche in Brüssel jemanden, "der die Interessen des eigenen Landes vertritt", sagte Dragnea im Beisein Plumbs, die vor laufenden Kameras prompt in Freudentränen ausbrach. Im Europawahlkampf hatte die Spitzenkandidatin der PSD auf dezidiert EU-feindliche Rhetorik gesetzt, davor als Abgeordnete sämtliche Attacken ihrer Partei auf Rechtsstaat und Justiz vehement verteidigt.

Die studierte Chemieingenieurin gehört zum Parteiurgestein. Sie gilt als loyale Parteisoldatin, weswegen sie von den PSD-Chefs auch stets gefördert wurde. 2012 wurde sie erstmals zur Ministerin (Umwelt) ernannt. Ab 2016 stand sie dem Arbeits- und später dem Ressort für EU-Mittel vor. Dass die frühere Kosmetika-Expertin in der neuen EU-Kommission unter Ursula von der Leyen nun just für den Aufgabenbereich Verkehr zuständig sein sollte, sorgte in Rumänien - dem EU-Land mit der marodesten Transport-Infrastruktur überhaupt - für jede Menge Belustigung.

Plumbs unbedingter Parteigehorsam wurde ihr 2017 fast zum Verhängnis: Die Antikorruptionsbehörde DNA unter Leitung ihrer damaligen Chefanklägerin Laura Kövesi warf der Politikerin Amtsmissbrauch vor und beantragte die Aufhebung ihrer Immunität. Als amtierende Umweltministerin habe sie 2013 die in Staatsbesitz befindliche kleine Donau-Insel Belina rechtswidrig umgewidmet bzw. an die Kreisverwaltung Teleorman abgetreten, der Dragnea jahrelang vorgestanden hatte, so die DNA. Die Kreisverwaltung verpachtete den Landstrich anschließend zu einem Spottpreis einer Firma von Dragneas Sohn Stefan, die Insel diente dem PSD-Chef fortan als privates Angler-Paradies. Die in die Bredouille geratene Plumb wurde letztlich von ihrer Partei vor dem drohenden Ermittlungsverfahren gerettet - die Parlamentsmehrheit lehnte die Aufhebung ihrer Immunität ab. Nach dem Votum, das ihr zu Straffreiheit verhalf, sprach Plumb von einem "Sieg des Rechtsstaates".

Doch ist die "Belina"-Affäre für sie noch nicht ausgestanden, der Wechsel nach Brüssel barg neue Risiken. Nach rumänischem Recht sind Staatsanwälte nämlich berechtigt, bei neuen Erkenntnissen in einer Causa abermals strafrechtliche Ermittlungen gegen den Verdächtigen zu beantragen. Da Plumbs mutmaßlicher Amtsmissbrauch 2013, ergo lange vor ihrem Einzug ins EU-Parlament, stattfand, ist nach rumänischem Recht der Staatspräsident derjenige, der einem neuen Antrag der Staatsanwälte gegen die Ex-Ministerin stattzugeben hat. Selbst Parteikollegen scheinen mit dieser Wende zu rechnen, zumal sich die restlichen Verdächtigen in der "Belina"-Affäre längst vor Gericht zu verantworten haben: "Achtung: Ein EU-Kommissar genießt keine Immunität", ließ der Sozialdemokrat und frühere Europaabgeordnete Ioan Mircea Pascu seine Kollegin vergangenen Monat wissen.

Auch Plumbs schleierhafte Vermögensverhältnisse, die in den vergangenen Tagen nun auch den Rechtsausschuss des Europaparlaments alarmierten, könnten sie erneut ins Visier der rumänischen Korruptionsjäger bringen: Die Politikerin gehört seit Jahren zu den großzügigsten Spendern ihrer Partei, die sie mit schöner Regelmäßigkeit mit Summen beglückt, die weit über ihren offenbarten Einkommen liegen. Erst vor der Europawahl vom Mai spendete Plumb der PSD laut rumänischer Wahlbehörde 800.000 Lei (rund 170.000 Euro), die sie sich von einer natürlichen Person geliehen haben will. 2017 hatte sie die gleiche Masche angewandt: Sie spendete der PSD 63.000 Lei (rund 13.500 Euro), die sie sich nach eigenen Angaben von einem lokalen Unternehmer aus ihrer Hochburg Dambovita lieh. Wenig später wurden dessen beiden Söhne zu Amtsträgern ernannt - der eine zum Berater der Arbeitsministerin Plumb, der andere zum Staatssekretär im Umweltressort. Vergleichsweise mutet ihr Versuch als amtierende Umweltministerin, eine von ihr selbst erlassene Sonderabgabe für Pkw zu umgehen, indem sie ihren Audi Q7 in Bulgarien registrieren ließ, schon fast als Kavaliersdelikt an.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Ursula von der Leyen Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.