Einreise nach Slowenien ab Freitag nur mit PCR-Test

Das bestätigte der Gesundheitsminister Janez Poklukar am Donnerstag. Bisher konnte man auch mit einem Schnelltest-Ergebnis einreisen. Der PCR-Test darf nicht älter als 48 Stunden sein.

Auf der slowenischen Liste der Risikogebiete befinden sich nun alle österreichischen Bundesländer mit Ausnahme von Vorarlberg. Die slowenische Regierung hat die Liste am gestrigen Mittwoch aktualisiert, bisher stand ganz Österreich auf Rot.

Ohne einen negativen PCR-Test müssen Einreisende für zehn Tage in Quarantäne. Der Quarantänepflicht können auch vollständig Geimpfte ausweichen, wozu sie einen Nachweis vorlegen müssen. Auch Personen mit Nachweis über einen positiven Testbefund, der älter als 21 Tage, aber nicht älter als sechs Monate ist, bzw. mit ärztlichen Attest über eine überstandene Covid-Erkrankung können auflagenfrei einreisen.

Die slowenische Regierung lockerte zugleich die Bestimmungen für Landwirte, die ihr Land auf der jeweils anderen Seite der Grenze bestellen. Für sie wurde die Testpflicht abgeschafft. Bisher mussten Landwirte beim Grenzübertritt einen negativen Test, der nicht länger als sieben Tage alt war, mitführen. Für andere Gruppen, die regelmäßig die Grenze passieren, darunter Berufspendler sowie Schüler, ihre Eltern und Studenten, bleibt die wöchentliche Testpflicht bestehen.

Testpflicht für Flugreisende in Deutschland

Die geplante generelle Corona-Testpflicht für Einreisen per Flugzeug nach Deutschland soll ab Sonntag um 0.00 Uhr gelten. Grund sei, dass Reisende und Fluggesellschaften sich darauf einstellen können, hieß es am Donnerstag aus dem Gesundheitsministerium. Vorbehaltlich der Zustimmung durch das Kabinett solle die neue Einreiseverordnung an diesem Freitag veröffentlicht werden.

Kanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder hatten beschlossen, dass der Bund angesichts der weltweiten Pandemie eine generelle Testpflicht vor Abflug als Einreisevoraussetzung bei Flügen nach Deutschland festschreiben soll. Schon jetzt müssen Einreisende einen negativen Test vor dem Abflug vorweisen, die aus "Hochinzidenzgebieten" mit besonders vielen Infektionen sowie Gebieten mit neuen Virusvarianten kommen.

Die generelle Neuregelung soll nun in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kraft treten. Alle Passagiere, die per Flugzeug ab 0.00 Uhr nach Deutschland einreisen wollen, müssen sich verpflichtend vor Abreise testen lassen. Crews sind nicht betroffen, wie es im Ministerium weiter hieß. Flugreisende sollen die Kosten der Tests grundsätzlich selbst tragen. Eine Beförderung durch die Fluggesellschaft ist nur mit negativem Testnachweis gestattet. Andernfalls soll man sich nach den örtlichen Vorschriften auf eigene Verantwortung in Isolierung begeben müssen.

