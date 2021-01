Der neue CDU-Vorsitzende steht gleich vor drei enormen Herausforderungen

Viel Zeit zum Feiern bleibt nicht: Armin Laschet, seit 2017 Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, wurde am Samstag von den 1001 Delegierten des ersten Online-Parteitages zum neuen Vorsitzenden der Regierungspartei CDU gewählt. Der 59-Jährige, der Annegret Kramp-Karrenbauer nachfolgt, setzte sich in der Stichwahl gegen Friedrich Merz, den früheren Unionsfraktionschef im Bundestag, durch. 521 der 991 abgegebenen Delegiertenstimmen entfielen auf Laschet, 466 auf Merz. Norbert Röttgen, der dritte Bewerber, war bereits im ersten Wahlgang ausgeschieden.

Der frischgebackene CDU-Vorsitzende steht gleich vor drei enormen Herausforderungen – und zwar neben der zeitaufwendigen Arbeit, das größte deutsche Bundesland zu regieren und die Corona-Krise zu bewältigen:

1 Die Einigung der Partei: Für Armin Laschet haben beim Online-Parteitag 53 Prozent der Delegierten gestimmt, die restlichen 47 Prozent muss er nun überzeugen und einbinden. Laschet wird auch eine künftige Rolle für Friedrich Merz finden müssen. Dieser hatte ja gleich nach seiner Niederlage gesagt, er möchte sofort Wirtschaftsminister im Bundeskabinett werden. Das hat innerhalb der CDU – selbst bei Merz’ Unterstützern – großen Unmut und teilweise Entsetzen ausgelöst.

Sogar ein konservatives CDU-Schwergewicht wie Roland Koch forderte im Magazin "Cicero" Unterstützung für Laschet ein. Der neue CDU-Chef steht vor dem gleichen Dilemma wie seine Vorgängerin Kramp-Karrenbauer 2018: Er muss den konservativen Flügel der Partei einbinden, ohne die eigenen Anhänger zu verärgern.

2 Wichtige Landtagswahlen: Bereits am 14. März finden in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wegweisende Landtagswahlen statt, für deren Ergebnis Laschet bereits voll verantwortlich gemacht werden wird. Dabei kann der neue Chef in dieser kurzen Zeit das Ergebnis wenig beeinflussen. In beiden Bundesländern kämpft die CDU außerdem aus der Opposition heraus gegen jeweils sehr starke Ministerpräsidenten, die die Mitte sehr gut abdecken: Winfried Kretschmann (Baden-Württemberg, Grüne) und Malu Dreyer (Rheinland-Pfalz, SPD).

Erschwerend kommt hinzu, dass Susanne Eisenmann, die CDU-Spitzenkandidatin in Baden-Württemberg, eine deklarierte Merz-Unterstützerin ist.

3 Die Klärung der Kanzlerkandidatur ("K-Frage"): Offen ist nach dem CDU-Parteitag noch, wer die Union als Kanzlerkandidat in die Bundestagswahl am 26. September führen wird. Da wird die bayerische Schwesterpartei CSU ein gewichtiges Wörtchen mitreden, schließlich ist CSU-Chef Markus Söder in Umfragen weit vor Laschet zu finden. Geklärt werden soll die sogenannte "K-Frage" im April, also nach den beiden Landtagswahlen.

Läuft es schlecht für Laschet, könnte es ihm so gehen wie Merkel im Jahr 2002: Dann werden seine konservativen CDU-internen Gegner keine Ruhe geben und im Frühjahr deutlich Richtung München signalisieren, dass sie Laschet als Kanzlerkandidaten nicht wollen. Sollte die CDU auch bei den Landtagswahlen schlecht abschneiden, könnte Laschet schnell das Image fehlender Mobilisierungsfähigkeit angehaftet werden, heißt es selbst in seinem Lager.

Reaktionen der Parteien



SPD-Kanzlerkandidat, Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz gratulierte Laschet: „Das ist eine große Aufgabe. Ich wünsche ihm dafür ein glückliches Händchen.“

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel sagte: „Die Chance, das Ruder herumzureißen, wurde endgültig vertan.“

„Linken“-Chef Bernd Riexinger kritisierte: „Die CDU setzt auf planlos.“

FDP-Fraktionsvize Michael Theurer sagte: Mit Laschet sei „eine wirtschaftsfreundliche Politik auch im Bund möglich“.

Die Grünen-Chefs Annalena Baerbock und Robert Habeck sagten: „Wir freuen uns auf einen spannenden politischen Wettbewerb um die Frage, welche Kraft unser Land mutig, entschlossen und mit neuem Schwung aus der Krise führt“.