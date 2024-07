Biden tritt als US-Präsidentschaftskandidat zurück

Der Druck auf den 81-Jährigen, sich aus dem Rennen um die Präsidentschaft zurückzuziehen, ist in den vergangenen Tagen immer größer geworden. Die Bedenken wegen seines Alters und wegen Zweifeln an seiner mentalen Fitness waren immens, auch bei seinen engsten Vertrauten.

Nun hat Biden offensichtlich eine Entscheidung getroffen, die er am Sonntagabend (MEZ) auf X (vormals Twitter) verkündete. Obwohl es seine Absicht war, eine Wiederwahl anzustreben, werde er sich nicht um eine weitere Amtszeit bewerben, hieß es darin. Im Interesse seiner Partei und des Landes sei es das Beste, sich zurückzuziehen und sich auf die Pflichten als Präsident für die restliche Amtsperiode zu konzentrieren, schrieb Biden.

Neben der Nachricht auf seinem persönlichen X-Account, den er für den Wahlkampf nutzt, gab es zunächst keine weitere offizielle Stellungnahme über einen anderen Kanal. In einer Rede an die Nation will Biden in den nächsten Tagen Konkreteres mitteilen. Wann diese Rede genau angesetzt ist, war vorerst nicht bekannt.

Wer folgt Biden?

Bidens Vizepräsidentin, Kamala Harris, gilt als natürliche Nachfolge Bidens. Zuletzt deutete einiges darauf hin, dass Biden Harris als Präsidentschaftskandidatin für die Wahl im November vorschlagen könnte. Dabei galt die 59-Jährige in ihrem Amt lange als blass und hatte mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen. Angesichts von Bidens Hängepartie gewann sie zuletzt aber an Zuspruch.

Harris ist die erste Frau und die erste Schwarze, die den Eid als US-Vizepräsidentin abgelegt hat. Ihr Vater wanderte einst aus Jamaika ein, um Wirtschaft zu studieren. Ihre Mutter, eine Krebsforscherin und Bürgerrechtlerin, kam aus Indien. Die Demokraten bräuchten gute Gründe, Harris einfach zu übergehen. Außerdem ist sie durch ihre Rolle national bekannt, sie hat alle Checks für das Weiße Haus bereits durchlaufen und könnte wohl auf den Wahlkampfapparat und vermutlich auch auf gesammelte Spenden von Biden zugreifen, weil sie als Vize schon Teil von dessen Wiederwahlkampagne ist. Allerdings: Würde Harris aufrücken, bräuchte sie bis zum Parteitag noch einen Vizekandidaten an ihrer Seite.

