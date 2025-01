Alles bereit für die Angelobung: Wie Trumps Vereidigung heute abläuft

Heftiger Schneefall in Washington: Die Angelobung findet im Inneren des Kapitols statt.

Vor acht Jahren kamen weniger Menschen als erwartet zu seiner ersten Amtseinführung. Diesmal macht der Einbruch eisigen Winterwetters Donald Trump einen Strich durch die Rechnung. Die große Show auf den Weststufen des Kapitols fällt aus. „Es gibt eine arktische Kältewelle, die über das Land fegt“, erklärte Trump am Freitag auf seinem hauseigenen Netzwerk „Truth Social“.

Er wolle nicht riskieren, dass Menschen verletzt werden. „Die Bedingungen sind gefährlich für die zehntausenden Sicherheitskräfte, Ersthelfer, Polizeihunde und sogar Pferde, und die hunderttausenden Unterstützer, die stundenlang draußen sein würden."

Die Wettervorhersagen für Washington lassen heute Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt und eisigen Windböen von bis zu 35 Meilen pro Stunde erwarten. Der Nationale Wetterdienst warnt vor gefühlten Temperaturen im einstelligen Minusbereich. Frischer Schnee vom Vortag, den der Wind aufwirbeln könnte, droht die Zeremonie zusätzlich zu erschweren.

Erinnerungen an Reagans Angelobung 1985

Die Parallelen zu Ronald Reagans zweiter Amtseinführung 1985 sind frappierend. Damals zwangen Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt den „Großen Kommunikator" ebenfalls unter das schützende Dach des Kapitols. Die traditionelle Parade musste komplett abgesagt werden - ein Präzedenzfall, den das Trump-Team nun als Blaupause nutzt.

Die logistischen Herausforderungen der Indoor-Verlegung sind gewaltig. „Wir müssen innerhalb von 72 Stunden praktisch eine komplette Neuplanung stemmen", erklärt ein hochrangiger Mitarbeiter des Übergangsteams, der nicht namentlich genannt werden will. Tausende Sitzplätze müssen neu arrangiert, Sicherheitsprotokolle angepasst und die gesamte Zeremonie auf die deutlich beengteren Verhältnisse unter der Kapitol-Rotunde zugeschnitten werden.

Es müssen neue Arrangements für die Ehrengäste gefunden werden. Neben Familie, politischen Wegbegleitern und Lobbyisten sollten die Tech-Giganten Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und Tim Cook einen Platz in der Ehrenloge erhalten. Es bleibt fraglich, ob ihnen diese Ehre weiter zuteil wird, wenn Donald Trump um 12 Uhr seine Hand auf gleich zwei Bibeln legt: Eine alte Familienbibel und passend zum „Martin Luther King Tag“ eine historische des Sklavenbefreiers Abraham Lincoln.

Europas Rechtspopulisten geladen

Anwesend sein wollte auch eine Phalanx an Rechtsaußenpolitikern. Diese wird angeführt von Italiens Ministerpräsidentin, Giorgia Meloni und dem argentinischen „Kettensägen“-Präsidenten Javier Milei.

Geladen sind auch andere Rechtspopulisten aus Europa, wie der Brite Nigel Farage, Marine Le Pens Nichte Marion Maréchal und aus Belgien Tom Van Grieken, Chef der radikal rechten Partei Vlaams Belang.

Die AfD vertreten Co-Parteichef Tino Chrupalla und die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Beatrix von Storch, die nach eigenen Angaben „seit Längerem mit Teilen des Trump-Teams in Kontakt“ steht. Als einziger Vertreter einer deutschen Mitte-Partei wird der außenpolitische Sprecher der CDU, Jürgen Hardt, an der Zeremonie teilnehmen.

Die Symbolik des Orts

Joe Biden dürfte die Symbolik des Orts bewusst sein, an dem vor vier Jahren Trump-Anhänger den friedlichen Machttransfer an ihn verhindern wollten. Anders als Trump, kommt er trotzdem zur Amtseinführung. Auch die Ex-Präsidenten Bill Clinton und George W. Bush werden mit ihren Ehefrauen Hillary und Laura der Amtseinführung beiwohnen. Barack Obama kommt allein. Ehefrau Michelle bleibt den Feierlichkeiten demonstrativ fern.

Die formalen Prozeduren beginnen auch unter der Rotunde mit der Vereidigung des designierten Vizepräsidenten J.D. Vance durch den Vorsitzenden Richter des Supreme Courts. Danach folgt der große Moment für Trump, wenn er zur Mittagsstunde zum zweiten Mal den Amtseid auf die Verfassung schwört. Anschließend wendet er sich als 47. Präsident erstmals an die Amerikaner.

Das musikalische Programm liefern Country-Star Carrie Underwood, die „America the Beautiful“ singt, und der Opernsänger Christopher Macchio, der die Nationalhymne „The Star-Spangled Banner“ vorträgt. Nicht fehlen darf auch Lee Greenwood, der Trumps Wahlkampfhymne „God Bless the USA“ intonieren will.

Im Anschluss an die Zeremonie wollte Trump im Präsidentenraum des Kapitols seine ersten Dekrete unterzeichnen. Am Abend folgen die offiziellen Bälle – darunter der „Commander-in-Chiefs Ball“, der „Liberty Ball“ und der „Starlight Ball“.

Peter Thiel: "Neue Ordnung"

Mehr Aufmerksamkeit als die offiziellen Veranstaltungen erregen die Feiern der Bundesstaaten und Empfänge privater Sponsoren. Besonders begehrt sind die Tickets für den „Western States Ball“ in der National Portrait Gallery, wo Country-Star Jason Aldean auftritt. Vor allem die Tech-Giganten feiern ausgelassen. Darunter der deutschstämmige Investor Peter Thiel, der mit J.D. Vance einen Vertrauensmann als Vizepräsidenten installieren konnte. Meta-Chef Zuckerberg, dem Trump noch im Vorjahr mit Gefängnis gedroht hatte, gibt einen Galaempfang. Ebenso wie Uber und X.

Das Sicherheitsaufgebot bleibt trotz der kurzfristigen Änderungen massiv. „Wir sind auf alles vorbereitet“, erklärt der Chef des Secret Service, William McCool. 25.000 Polizisten und Soldaten sichern die Veranstaltung ab.

Alle Rekorde bricht das Spendenaufkommen für die Amtseinführung, das sich auf die 200-Millionen-Dollar-Marke zubewegt. Besonders großzügig sind die Tech-Unternehmen, die eine Zeitenwende beschwören. „Das alte Regime der Finanzindustrie wird durch eine neue Ordnung ersetzt“, schwärmt Risiko-Kapitalist Thiel in der „Financial Times“. Der reichste Mann der Welt, Elon Musk, will eine Schlüsselrolle bei der Modernisierung der Regierungsbürokratie spielen.

