Afghanistan: Organisation für Islamische Zusammenarbeit besorgt

Die "künftige Führung" des Landes und die internationale Gemeinschaft müssten sicherstellen, "dass Afghanistan nie wieder als Plattform oder Zufluchtsort für Terroristen genutzt wird und verhindern, dass terroristische Organisationen dort Fuß fassen", erklärte die Organisation am Sonntag in Jeddah in Saudi-Arabien.

Während ihrer Herrschaft von 1996 bis 2001 hatten die Taliban dem Terrornetzwerk Al-Kaida und dessen Anführer Osama bin Laden Unterschlupf gewährt. Die OIC kündigte an, Gesandte nach Kabul zu schicken, um die Bedeutung von "Frieden, Stabilität und nationaler Versöhnung" hervorzuheben. Es sei ein inklusiver Dialog nötig, um die derzeitige Krise in Afghanistan beizulegen.

Die OIC äußerte sich zudem besorgt über die humanitäre Lage in dem Land, in dem viele Menschen vor den Taliban auf der Flucht sind. Sie rief ihre Mitgliedstaaten auf, Hilfsaktionen für die notleidenden Menschen zu unterstützen. Seit der Machtübernahme der Taliban vor einer Woche versuchen westliche Staaten fieberhaft, ihre Staatsangehörigen und afghanische Ortskräfte, die sie bei ihrem Militäreinsatz in Afghanistan seit dem Sturz der Taliban 2001 unterstützt hatten, außer Landes zu bringen.