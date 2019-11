Zwei Tote bei Messerattacke auf der London Bridge

Mehrere durch Messerstiche verletzte Passanten, zwei Tote, darunter der Angreifer: Das ist die blutige Bilanz einer Attacke am Freitagnachmittag im Herzen der britischen Hauptstadt, auf der London Bridge. "Der Angriff hatte einen terroristischen Hintergrund", bestätigte Stunden später der Chef der Anti-Terror-Einheit, Neil Basu.

Aus Sicherheitskreisen hatte es zuvor geheißen, es habe auf der Brücke im Zentrum der britischen Hauptstadt offensichtlich eine Messerstecherei gegeben. Der Angreifer sei durch Schüsse bewaffneter Polizisten verletzt worden und daraufhin am Ort des Geschehens gestorben, sagte Basu später.

Londons Bürgermeister Sadiq Khan sagte am Abend, dass es mehrere Schwerverletzte gebe. Er lobte die Männer, die sich auf den Messerangreifer gestürzt und ihm die Waffe abgenommen hatten, und nannte sie Helden.

Khan bat im Namen von Scotland Yard darum, Video- und Fotoaufnahmen von dem Vorfall mit der Polizei zu teilen. Sie könnten bei den Ermittlungen helfen. Auf der London Bridge und in der Umgebung waren zum Zeitpunkt des Vorfalls Hunderte Menschen unterwegs – auf Social Media zirkulierten schon kurze Zeit nach der Attacke erste Video-Aufnahmen.

Video: ORF-Korrespondentin Eva Pöcksteiner zur Lage in London.

Angst vor möglicher Explosion

In einem der Filme ist zu sehen, wie mindestens vier Menschen am Eingang der Brücke versuchen, einen Mann am Boden unter Kontrolle zu bekommen. Dann fordern Polizisten die Männer auf, sich von dem Verdächtigen zu entfernen – und ein Beamter schießt. Einer der Umstehenden hält ein Messer in der Hand, das offenbar dem Täter abgenommen wurde. Nach dem Schuss entfernen sich die Polizisten von dem am Boden liegenden Mann – aus Angst vor einer möglichen Explosion.

Eine Passantin, die den Zwischenfall aus einem Bus heraus beobachtet hatte, schilderte dem Sender BBC am Telefon, dass der Angreifer offenbar eine Weste getragen habe, die aussah wie eine Sprengstoffweste. Der Polizei zufolge soll es sich dabei jedoch um eine Attrappe gehandelt haben.

2017 hatte es schon einmal einen Vorfall auf der London Bridge gegeben. Mehrere Fußgänger wurden damals von einem Lieferwagen angefahren. Danach griffen die Terroristen wahllos Menschen an. Bei dem Anschlag waren sieben Menschen getötet und mindestens 48 verletzt worden.

Die London Bridge ist eine der Brücken über die Themse. Sie verbindet die City of London auf der Nordseite des Flusses mit dem Stadtteil Southwark auf der südlichen Uferseite. Die Brücke ist eine wichtige Verkehrsverbindung im Herzen der britischen Hauptstadt.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Eike-Clemens Kullmann Redakteur Außenpolitik, Weltspiegel e.kullmann@nachrichten.at