Video zeigt schwindelerregenden Protest in 187 Metern Höhe

Völlig ungesichert erklomm der 57-Jährige am Montag, den 40. Tag der Streiks gegen Macrons Pensionsreform, den 187 Meter hohen Sitz des französischen Ölkonzerns Total im Pariser Geschäftsviertel La Defense. Das Dach des Gebäudes erreichte der Extremsportler, der auch als "französischer Spiderman" bekannt ist, nach gut 52 Minuten. Dann wurde er von der Polizei in Empfang genommen.

Video: Mehrere Kameras filmten die schwindelerregende Aktion in der Vertikalen

"Mit 57 Jahren bin ich nicht mehr weit von der Rente entfernt", sagte Robert Medienberichten zufolge über seine Beweggründe. "Ich kann nur Geld verdienen, indem ich klettere. Soll ich das etwa bis 64 tun? Oder sogar bis 67?" Ihn nerve es, wenn die Regierung den Leuten ständig sage, sie müssten mehr arbeiten, um dann weniger Rente zu erhalten.

Robert kletterte nicht zum ersten Mal für einen politischen Zweck. Er hat bereits wiederholt spektakuläre Kletteraktionen unternommen. Im August war er auf ein Hochhaus in Hongkong geklettert und hatte an der Fassade ein "Friedensbanner" entrollt.

Streik trotz Kompromissangebot

Trotz des Kompromissangebots der französischen Regierung bei der Pensionsreform sind die Streiks in Frankreich am Montag fortgesetzt worden. Bei der Bahn und im Pariser Nahverkehr kam es den 40. Tag in Folge zu Ausfällen.

Regierungschef Edouard Philippe warnte die Gewerkschaften vor einer "Sackgasse". Er hatte sich zuvor erstmals bereit gezeigt, auf die Anhebung des Pensionsalters von 62 auf 64 Jahre zu verzichten – mehr dazu erfahren Sie hier.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.