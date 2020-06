Bereits mehr als 1500 Tönnies-Mitarbeiter infiziert

Der Skandal um die massenhafte Infizierung mit dem Coronavirus bei der Fleischfabrik Tönnies in Rheda-Wiedenbrück (Nordrhein-Westfalen) weitet sich aus. Die Zahl der Infizierten, die unmittelbar im Werk tätig sind, ist bereits auf 1553 gestiegen. Das sagte der Leiter des Krisenstabes am Montagabend bei einer Pressekonferenz in Gütersloh. Insgesamt seien 6.650 Proben genommen worden.

Die Reihentestungen auf dem Gelände der Firma seien am Samstag abgeschlossen worden, haben die Behörden des Kreises Gütersloh am Sonntag mitgeteilt.

Bei 4568 Beschäftigten konnte das Virus nicht nachgewiesen werden. "Bei den Testungen zeigte sich, dass die Zahl der positiven Befunde außerhalb der Zerlegung deutlich niedriger sind als in diesem Betriebsteil", hieß es weiter.

In den vier Krankenhäusern im Landkreis werden derzeit 21 Covid-19-Patienten stationär behandelt. Davon liegen sechs Personen auf der Intensivstation, zwei von ihnen müssen beatmet werden. Fünf der sechs sind nach Angaben des Kreises Tönnies-Beschäftigte.

Der Kreis teilte weiter mit, dass bei schon im Mai durchgeführten Reihen-Checks deutlich mehr Testungen gemacht worden waren. "Das liegt daran, dass die Zahl der Beschäftigten gesunken ist. Eine Reihe von Mitarbeitern ist ganz offensichtlich in die Heimat zurückgekehrt, unter anderem Personen, die negativ getestet worden sind und die die sich abzeichnende Quarantäne hier vermeiden wollten."

Rund die Hälfte aller Beschäftigten in der Unternehmensgruppe arbeiten über Subunternehmen für Tönnies. Insgesamt seien Menschen aus 87 Nationen für Tönnies tätig. Die mit Abstand größten Gruppen kämen aus Rumänien und Polen. Rund ein Drittel der Beschäftigten mit ausländischer Nationalität lebe mit ihren Familien in Deutschland.

Nach Angaben der Kreissprecherin hat der Leiter des Krisenstabs, Thomas Kuhlbusch, bereits Kontakt zu den Botschaften der Herkunftsländer aufgenommen und sie über die Abreisen informiert.

Der Schlachter und das Virus: Ein Portrait von Clemens Tönnies lesen Sie hier.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.