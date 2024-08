Suche nach Vermissten am Mont Blanc geht weiter

Die vermissten 30 und 39 Jahre alten Alpinisten hätten die Nacht in einer Berghütte in dem Bereich verbracht, in dem herabstürzendes Gletschereis das Unglück auslöste, berichtete die Gebirgspolizei in Chamonix laut der Zeitung "La Dépêche". An der Suche sind Hubschrauber, Hundestaffeln und Bergretter beteiligt.

Artikel zum Thema: Gletscherabbruch am Mont Blanc: Ein Toter und 4 Verletzte

An einer Gletscherspalte sei ein Eispickel gefunden worden, berichtete die Zeitung "Le Dauphiné Libéré". In der Nacht auf Montag hatten sich gegen 3.00 Uhr im Gebiet des Mont Blanc du Tacul auf 4.100 Metern über dem Meeresspiegel Gletschereis-Blöcke gelöst. Insgesamt 15 Menschen waren in der Nähe, als die Massen aus Eis, Schnee und Geröll herunterfielen.

Der Mont Blanc ist wegen seiner Höhe von mehr als 4.800 Metern den Wetterbedingungen extrem ausgesetzt. Immer wieder kommt es zu schweren Unglücken.

