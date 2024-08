Segelboot vor Palermo gesunken: 7 Vermisste

Das 50 Meter lange Schiff mit 22 Menschen an Bord sank gegen 5 Uhr im Meer vor Porticello nahe Palermo.

Das 50 Meter lange Schiff mit 22 Menschen an Bord sank gegen 5 Uhr im Meer vor Porticello nahe Palermo. 15 Personen wurden von Patrouillenbooten der Küstenwache und der Feuerwehr gerettet, wie die Behörden mitteilten. An Bord befanden sich hauptsächlich Briten, ein Neuseeländer, ein Mann aus Sri Lanka, zwei Anglo-Franzosen und ein Ire. Feuerwehrtaucher retteten einen einjährigen Buben, der in das Kinderkrankenhaus von Palermo gebracht wurde. Die Überlebenden wurden medizinisch versorgt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper