"Schnellste Frau" stirbt bei Rekordversuch

Sie galt als die "schnellste Frau der Welt auf vier Rädern", raste mit mehr als 640 km/h durch die Wüste – jetzt starb die Extrem-Rennfahrerin Jessi Combs (39) am Steuer ihres Wagens. Das Unglück passierte bei einem Trainingsrennen. Die 39-Jährige war alleine mit ihrem jetgetriebenen Rennwagen in der Alvord-Wüste im US-Bundesstaat Oregon unterwegs, wie die Polizei mitteilte. "Die Unfallursache ist derzeit unbekannt." Combs, die in Rennkreisen als "schnellste Frau der Welt auf vier Rädern" bekannt war, trainierte für einen neuen Geschwindigkeitsrekord.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.