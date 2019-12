Schlafende Arbeiter von Feuer überrascht

Bei einem Großbrand in einer indischen Fabrik sind mindestens 43 Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden mehr als ein Dutzend Verletzte in Spitäler gebracht, die meisten mit Rauchgasvergiftungen. Das Feuer war in einem dicht besiedelten Viertel Neu-Delhis ausgebrochen. Bei den meisten Opfern handelt es sich um Wanderarbeiter aus den ärmeren Bundesstaaten Bihar und Uttar Pradesh, die auf verschiedenen Stockwerken des Fabrikgebäudes geschlafen hatten und am Sonntag im Morgengrauen von den Flammen überrascht wurden.

Der Besitzer und der Manager der Fabrik wurden festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, den Tod der Opfer fahrlässig verursacht zu haben. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Kurzschluss das Feuer ausgelöst haben.