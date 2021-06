Riesendiamant in Botswana entdeckt - mehr als 1000 Karat

Der Stein in der Größe eines Hühnereis habe mehr als 1000 Karat und sei von reinster Qualität, gab der Minenbetreiber Debswana am Dienstagabend bekannt. Der Anfang des Monats in der Jwaneng-Mine gefundene Stein wurde mit insgesamt 1.098 Karat vermessen.

A Botswana member of cabinet holds a gem diamond in Gaborone, Botswana, on June 16, 2021. - Botswanan diamond firm Debswana said on June 16, 2021 it had unearthed a 1,098-carat stone that it described as the third largest of its kind in the world. The stone, found on June 1, 2021 was shown to President Mokgweetsi Masisi in the capital Gaborone. (Photo by Monirul Bhuiyan / AFP) Bild: MONIRUL BHUIYAN (AFP)

Das Bergwerk gehört dem Debswana-Konsortium, an dem der Diamantenproduzent De Beers und der Staat Botswana je 50 Prozent der Anteile halten. Ihm gehören insgesamt vier große Diamanten-Bergwerke, von denen die 400 Meter tiefe Grube in Jwaneng als größte gilt. Das Werk ist seit 1972 in Betrieb und gilt nach Wert als die reichhaltigste Diamantenmine der Welt.