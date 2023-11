Prozess um Sex in Kirche: Altar soll neu geweiht werden

Ausgerechnet eine Kirche hat sich der Deutsche für ein Stelldichein mit einer Frau ausgesucht. Im Sommer 2022 soll der 39-Jährige in der katholischen Kirche der oberbayerischen Gemeinde Schechen (Landkreis Rosenheim) in der Nähe des Altars Geschlechtsverkehr gehabt haben. Darüber hinaus dokumentierte er den Akt auf Fotos.

Am Mittwoch hat der Prozess gegen den Angeklagten vor dem Landgericht Traunstein in Bayern begonnen. Ihm wird unter anderem Störung der Religionsausübung vorgeworfen. In der Anklage hieß es: An einem Ort, der dem Gottesdienst einer Religionsgesellschaft gewidmet ist, hat der 39-Jährige "beschimpfenden Unfug" verübt.

Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, könnte der Geschlechtsverkehr liturgische Folgen haben. "Laut einem hinzugezogenen Kirchenrechtler müsse ein heiliger Ort als geschändet und entweiht gelten, wenn das religiöse Empfinden der Gläubigen durch eine solche Tat gestört worden sei", schreibt die "SZ". Dies sei nun wohl spätestens wegen des öffentlichen Aufsehens durch den Prozess unvermeidlich der Fall. Der Altar in Schechen müsse deshalb wohl neu geweiht werden, wofür es einen liturgisch festgelegten Bußritus gebe, heißt es weiter.

Weitere Vorwürfe

Der Geschlechtsverkehr in der Kirche von Schechen ist nicht der einzige Anklagepunkt. Der gebürtige Rosenheimer ist außerdem wegen Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Bedrohung und Betrugs angeklagt, berichtet die "Süddeutsche Zeitung". Auch häusliche Gewalt soll der Mann verübt haben. Laut Staatsanwaltschaft hat er seine Ehefrau immer wieder geschlagen und beleidigt. Die Frau habe jedoch die Aussage verweigert. Für den Prozess sind noch mehrere Verhandlungstage angesetzt, ein Urteil könnte am 13. Dezember fallen.

