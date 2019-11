Prozess gegen 71-Jährigen aus Ruanda wegen Beteiligung an Genozid

Am ersten Prozesstag ging es lediglich um formale Fragen, inhaltlich wird der Prozessauftakt am Donnerstag erwartet. Neretsé wurde 2011 in Frankreich festgenommen. Die belgische Justiz hat seit einer Gesetzesänderung von 1993 eine unbeschränkte Zuständigkeit für Fälle von Völkermord. Neretsé erklärte seine Unschuld. Die Mordtaten sollen sich in der ruandesischen Hauptstadt Kigali sowie in den Verwaltungsbezirken Gitarama und Ruhengeri zugetragen haben.

Im Völkermord in Ruanda wurden in den Monaten April bis Juli 1994 nach UN-Angaben mindestens 800.000 Menschen umgebracht.