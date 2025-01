Ordensfrau ist ältester Mensch der Welt

Inah Canabarro Lucas ist der älteste Mensch der Welt. Die 116 Jahre alte Ordensfrau übernahm den Titel von der Japanerin Tomiko Itooka, die bereits am vergangenen Wochenende gestorben war, wie Guinness World Records mitteilte. Canabarro Lucas wurde am 8. Juni 1908 in Sao Francisco de Assis in Brasilien geboren und war als Kind zart und schwächlich, wie sie im Interview mit dem Nachrichtenportal der katholischen Kirche in Deutschland erzählte. „Meine Eltern machten sich viele Sorgen um mich.“



Schwester Inah trat im Alter von 19 Jahren in den Orden der Kongregation der Teresianischen Schwestern ein und unterrichtete anschließend jahrzehntelang an mehreren Schulen in Brasilien Portugiesisch und Mathematik. Das Wohl von Kindern und Jugendlichen liegt ihr bis heute am Herzen.

Die 116-Jährige selbst sitzt im Rollstuhl und macht täglich „von allem ein bisschen“, wie sie sagt. Sie hält sich gerne im Garten auf, erfreut sich an den Blumen und nimmt regelmäßig an den Messen teil. Besonders wichtig ist Schwester Inah das Gebet, das sie als „großes Geheimnis für ein langes Leben“ bezeichnet. Zu ihrem 110. Geburtstag 2018 erhielt sie ein Grußschreiben von Papst Franziskus samt einer Urkunde, die inzwischen im Haus des Ordens ausgestellt ist. Im Jänner 2021 ließ sie sich gegen Covid-19 impfen. Dennoch steckte sie sich 2022 mit Corona an, überstand die Erkrankung jedoch als älteste bekannte Person der Welt.



Canabarro Lucas ist schon die zweite Ordensfrau, die den Titel ältester Mensch der Welt hält. Bis zum 17. Jänner 2023 galt die französische Vinzentinerin Lucile Randon als älteste Person. Sie starb im Alter von 118 Jahren und 340 Tagen.

