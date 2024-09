Mindestens 4 Tote bei Schießerei im US-Bundesstaat Alabama

Nach ersten Ermittlungen hätten "mehrere Schützen zahlreiche Schüsse abgefeuert", sagte Polizeisprecher Truman Fitzgerald in der Nacht zum Sonntag (Ortszeit) in Birmingham im Bundesstaat Alabama. Zwei Männer und eine Frau waren demnach auf der Stelle tot, ein drittes Opfer starb im Krankenhaus.

Laut Fitzgerald wurden dutzende Menschen verletzt, mindestens vier von ihnen erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Festgenommen wurde zunächst niemand. Die Polizei rief Zeugen des Vorfalls auf, sich zu melden.

Ersten Berichten zufolge warteten Clubbesucher in der Schlange vor einer Wasserpfeifen- und Zigarrenlounge in der Magnolia Avenue, als die Schießerei stattfand, wie das lokale Nachrichtenportal AL.com schrieb. Zeugen sagten demnach, dass sich zumindest einige der Schüsse so anhörten, als kämen sie aus einer Automatikwaffe. Drei Menschen, zwei Männer und eine Frau, starben direkt am Tatort, ein viertes Opfer im Krankenhaus, wie AL.com unter Berufung auf die Polizei berichtete.

Nach Angaben der Aktivistengruppe Gun Violence Archive gab es in den USA in diesem Jahr bereits 403 Schusswaffenangriffe mit vier oder mehr Opfern. Die Zahl der Todesopfer durch Waffengewalt beziffert die Organisation mit mindestens 12.416 seit Jahresbeginn.

