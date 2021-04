Milchlaster umgestürzt: Bach verfärbte sich weiß

Wie die Umweltbehörde Natural Resources Wales am Donnerstag bestätigte, war am Vortag ein Lastwagen mit Milch umgekippt und in den Bach Dulais gestürzt. Dabei sei eine "unbekannte Menge Milch" ausgetreten und habe eine erhebliche Verfärbung verursacht, hieß es in einer Mitteilung.

Auf Videos, die im Internet kursierten, war ein komplett weißer Bach zu sehen. Inzwischen sei das Wasser an der Unfallstelle aber wieder klar, so die Mitteilung weiter. Der Laster sei geborgen worden. Mitarbeiter hätten zudem keine Hinweise auf tote Fische gefunden. Die Milch sei inzwischen stromabwärts weitergewandert. "Milch-Verschmutzung ist sehr schädlich für ein fließendes Gewässer und seine Bewohner", so die Umweltbehörde.

Dieser Tweet ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen