"Marlboro Man" Robert Norris starb mit 90 Jahren

Robert Norris war in den frühen 1960er-Jahren unter anderem auch in TV-Werbespots zwölf Jahre lang Teil der Zigaretten-Werbekampagne, hat aber laut eigenen Angaben selbst nie geraucht.

Der Rancher aus dem US-Bundesstaat Colorado hatte sein Engagement schließlich beendet, um für seine Kinder ein besseres Vorbild zu sein, wie es in einem Nachruf auf der Webseite des Familien-Unternehmens heißt. Der 1929 geborene Norris verstarb demnach bereits am 3. November, die Ranch des zuletzt vor allem als Philanthrop und Tierliebhaber in der Öffentlichkeit auftretenden Mannes umfasst derzeit rund 250 Quadratkilometer.

Robert Norris was featured as the Marlboro Man in commercials that ran for 14 years in the United States and Europe. He was never a smoker and eventually abandoned the campaign because he felt like he was setting a bad example for his children. https://t.co/dS810LMTMB