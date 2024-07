Mann enthauptete Stalin-Büste in Park nahe Moskau mit Vorschlaghammer

Er enthauptete die Büste am Samstag in einem Park in Swenigorod, wie die staatliche Nachrichtenagentur RIA unter Berufung auf die Polizei berichtete. Videoaufnahmen zeigten, wie der Mann um die Büste herumtorkelt und ihr mit dem Hammer einen Schlag versetzt.

Der Unbekannte beschädigte einem Medienbericht zufolge auch eine Statue des Gründers der Sowjetunion, Wladimir Lenin. Anschließend flüchtete er. Die Polizei leitete eine Fahndung ein. Das Denkmal zu Ehren Stalins war im Sommer 2023 von einer Gruppe von Aktivisten ohne Zustimmung der örtlichen Behörden aufgestellt worden. Trotz Protesten von Anrainern wurde sie aber nicht abgerissen.

Erinnerung an Stalin umstritten

Stalin kam Ende der 1920er-Jahre an die Macht und verwandelte die Sowjetunion in einen totalitären Staat. Er befahl die Hinrichtung Hunderttausender Menschen und schickte Millionen andere in Gulag-Lager. Die Erinnerung an Stalin in Russland ist umstritten. Die meisten Denkmäler für den Machthaber in der ehemaligen Sowjetunion wurden entfernt, von einigen Russen wird er aber wegen des Siegs über Nazi-Deutschland im Zweiten Weltkrieg weiterhin verehrt.

