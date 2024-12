Lottospieler in den USA knackte Jackpot von 1,2 Milliarden Dollar

Der unbekannte Glückspilz, der sein Los an einer Tankstelle in der Stadt Cottonwood gekauft hatte, tippte sechs Richtige, wie Mega Millions am Samstag mitteilte. Noch ist unklar, um wen es sich handelt - und ob sich der Gewinner bewusst ist, dass ihm der Jackpot zusteht.

Der Gewinn kann nun als Einmalzahlung in Höhe von 549,7 Millionen Dollar vor Steuern oder über 30 Jahre in Raten beansprucht werden. Es ist der fünftgrößte Jackpot in der Geschichte von Mega Millions. Der größte Lotto-Jackpot der Geschichte betrug 2,04 Milliarden Dollar. Der Gewinnschein wurde ebenfalls in Kalifornien verkauft.

