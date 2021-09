Lebensgefährliches Engagament

Im Vorjahr wurden weltweit 227 Umweltschützer getötet, wie die Nichtregierungsorganisation Global Witness mitteilte. Das war eine erneute Steigerung nach 212 getöteten Aktivisten 2019. Drei Viertel der Angriffe wurden in Lateinamerika registriert. In Kolumbien wurden 65 Naturschützer getötet, in Mexiko 30 und auf den Philippinen 29. Die Dunkelziffer dürfte noch höher sein.