Indischer Politiker in Mumbai erschossen

Der 66-jährige Baba Siddique sei am Samstag vor dem Büro seines Sohnes in der Millionenmetropole mehrmals in die Brust geschossen worden, berichteten indische Medien. Die "Hindustan Times" berichtete, die Polizei habe zwei Verdächtige festgenommen und suche einen dritten.

Siddique ist ein lokaler Abgeordneter und ehemaliger Minister im indischen Bundesstaat Maharashtra. Der stellvertretende Regierungschef des Bundesstaats, Ajit Pawar, zeigte sich "schockiert" von dem "feigen Anschlag". Mumbai ist die Hauptstadt Maharashtras, wo später in diesem Jahr Wahlen anstehen.

Der Sender NDTV berichtete, die beiden Verdächtigen behaupteten, Teil einer Bande zu sein, deren Anführer Lawrence Bishnoi im Gefängnis sitzt. Der kriminellen Bande werden mehrere Tötungen vorgeworfen.

Die Sicherheitsvorkehrungen für Siddique waren erst vor wenigen Wochen erhöht worden, nachdem der Politik Morddrohungen erhalten hatte. Der 66-Jährige war bekannt dafür, große Feste auszurichten und diversen Bollywood-Stars nahezustehen.

Pawar kündigte eine "gründliche" Untersuchung des Vorfalls an. "Auch der Drahtzieher des Anschlags wird ausfindig gemacht werden."

