Fall Pelicot: Prozess in Avignon geht ins Finale

Knapp zehn Jahre lang soll der Hauptangeklagte, Pelicots damaliger Ehemann, seine Frau mit Medikamenten betäubt und missbraucht haben. Auch habe er sie von fremden Männern vergewaltigen lassen, während sie bewusstlos war. Hunderte Fotos und Videos zeugen von den Taten. Die Männer, die zur Tatzeit zwischen 21 und 68 Jahre alt waren, lernte der damalige Ehemann über eine Onlineplattform kennen. 50 von ihnen standen mit ihm vor Gericht.

Gisele Pelicot wird in Frankreich für ihre Courage gefeiert, den Prozess öffentlich führen zu lassen. Sie will anderen missbrauchten Frauen Mut machen.

Urteil bis 20. Dezember

Am Mittwoch waren die Anwälte der Nebenklage am Wort. Von Montag an soll die Staatsanwaltschaft ihre Plädoyers halten, anschließend sind die Anwälte der Angeklagten an der Reihe. Das Urteil soll spätestens am 20. Dezember fallen.

