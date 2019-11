Erdbeben in Albanien: 18 Tote, hunderte Verletzte

TIRANA. Das wohl schwerste Erdbeben seit Jahrzehnten in Albanien hat Dienstagfrüh die Westküste des Landes erschüttert. Mindestens 18 Menschen kamen ums Leben, wie Regierungssprecher Endri Fuga über Twitter am Vormittag mitteilte. Nach seinen Angaben behandelten die Krankenhäuser mehr als 600 Verletzte, nachdem Häuser eingestürzt und Trümmer herabgefallen waren.

Die Helfer suchten den ganz Tag über nach Verschütteten. Es wurde erwartet, dass die Opferzahlen noch steigen.

Das Zentrum des Bebens der Stärke 6,4, das sich in den frühen Morgenstunden ereignete, lag etwa 34 Kilometer nordwestlich von Tirana in einer Tiefe von rund zehn Kilometern, wie das Erdbebenzentrum EMSC mitteilte. EMSC zufolge gab es mehrere Nachbeben, darunter eines der Stärke 5,3. Die Erschütterungen waren auf der gesamten Balkan-Halbinsel zu spüren, unter anderem in Sarajevo und in der fast 700 Kilometer entfernten serbischen Stadt Novi Sad. Auch in Süditalien bebte die Erde.

Mindestens fünf Opfer stammen aus der nordalbanischen Ortschaft Thumanë, ein weiteres aus Kurbin. Der Mann aus Kurbin soll in Panik vom Balkon gesprungen und dabei ums Leben gekommen sein, wie lokale Medien berichten. In Durrës wurden bisher sieben Personen tot aus zusammengekrachten Gebäuden geborgen, darunter aus einem Hotel.

Mehrere Politiker eilten in den besonders schwer getroffenen Ort Thumanë. Der albanische Präsident Ilir Meta sprach nach seinem Besuch von einer "dramatischen Situation". Es werde alles unternommen, um die Menschen aus den Trümmern zu retten. Rund 300 Soldaten wurden zu den Rettungsarbeiten abkommandiert.

Die EU aktivierte ihren Katastrophenschutzmechanismus. "Die Europäische Union steht Albanien in dieser schwierigen Zeit zur Seite. Such- und Rettungsteams aus Italien, Griechenland und Rumänien sind bereits unterwegs", so Christos Stylianides, Kommissar für humanitäre Hilfe und Krisenmanagement in Brüssel. Zudem hätten auch Länder wie Österreich, Deutschland, Kroatien, Frankreich und die Türkei Unterstützung angeboten. Heimische Hilfsorganisationen wie Caritas, Rotes Kreuz und Samariterbund richteten spontane Spendenkonten ein.

Der Mittelmeerraum gehört zu den aktivsten Erdbebenregionen Europas. Albanien ist dort eines von vielen Küstenländern und hat knapp drei Millionen Einwohner. Bei einer Serie schwächerer Erdbeben waren bereits im September mehr als 100 Menschen verletzt und Hunderte Gebäude beschädigt worden. Die Angaben zur Stärke dieser Beben lagen zwischen 4,4 und 5,8. Das Verteidigungsministerium sprach damals bereits von der schwersten Erdbebenserie in Albanien seit Jahrzehnten. Sie waren auch in den Nachbarländern Montenegro und Nordmazedonien zu spüren gewesen.