Eisplatte löste sich auf der Marmolada: Sechs Tote in den Dolomiten

Mindestens 15 Personen wurden verschüttet. Acht Menschen konnten bisher geborgen werden. Die Eisplatte löste sich laut Angaben des Bergrettungsdienstes in der Nähe von Punta Rocca, entlang der Aufstiegsroute zum Marmolada-Gipfel. Dutzende Menschen, die sich an Ort und Stelle befanden, wurden von Rettungseinheiten ins Tal gebracht. Mehrere Videos, die in sozialen Medien veröffentlicht wurden, zeigen das Unglück:

Weiterhin große Gefahr

Die Gefahr weiterer Lawinen ist groß. Alle alpinen Rettungsstationen in der Region Trentino wurden aktiviert, fünf Hubschrauber und Dutzende von Rettungseinheiten seien auf dem Weg zum betroffene Gebiet. Die Suche nach Vermissten sei auch mithilfe von speziellen Geräten voll im Gange.

Temperaturrekord am Samstag

Die Verletzten wurden in mehrere Krankenhäuser eingeliefert. Der Präsident des Trentino, Maurizio Fugatti, erreichte die Dolomiten-Ortschaft Canazei, wo eine Einsatzzentrale eingerichtet wurde. Am Samstag war auf der Marmolada ein Temperaturrekord von zehn Grad am Gipfel gemessen worden.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.