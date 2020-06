Coronavirus: Sperrzone in Gemeinde in Süditalien eingerichtet

Die Gemeinde Mondragone wurde zur Sperrzone erklärt, nachdem rund 50 Träger des SARS-CoV-2 in fünf Wohngebäuden lokalisiert wurden, in denen zum Großteil bulgarische Migranten leben. 19 Covid-Träger wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, doch die anderen positiv getesteten Personen weigerten sich. Einige von ihnen tauchten unter. Dies löste Sorge unter den Bewohnern Mondragones aus, die eine Ausbreitung der Infektion befürchten. Um die von den Migranten bewohnten Wohngebäude wurde eine Sperre errichtet. Einige Bewohner der abgeriegelten Gebäude bewarfen die Sicherheitskräfte mit Gegenständen, berichteten lokale Medien.

Lokalisierung: Mondragone liegt an der Küste Süditaliens

Der kampanische Präsident Vincenzo De Luca sprach mit Innenministerin Luciana Lamorgese und bat um die dringende Entsendung von mindestens 100 Sicherheitskräften zur Kontrolle der Gemeinde. Die Ministerin habe ihm die Entsendung eines Soldaten-Kontingents versprochen, berichtete De Luca.

Auch Bologna befürchtet neue Welle

Auch die Stadt Bologna befürchtet eine neue Infektionswelle. 54 Coronavirus-Träger wurden im Hauptquartier des Logistikunternehmens Bartolini gemeldet. Ein weiteres Dutzend Bartolini-Arbeitnehmer, die in Calderara di Reno in der Provinz Bologna beschäftigt sind, wurden positiv getestet. Die meisten von ihnen sind symptomfrei.

34 Tote binnen 24 Stunden

34 Menschen sind von Mittwoch auf Donnerstag an einer Infektion mit SARS-CoV-2 in Italien gestorben - am Vortag waren es 30. Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, wurden 296 Neuinfektionen in 24 Stunden gemeldet. Insgesamt sind 34.678 Menschen seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus gestorben.

Die Zahl der noch aktiv Infizierten fiel am Donnerstag auf 18.303. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank auf 1.515, jene der Patienten auf Intensivstationen auf 103. 16.685 Menschen sind in Heimquarantäne. 186.725 Corona-Infizierte galten als genesen.

170 Neuinfizierte in der Lombardei

In der Region Lombardei, dem Zentrum des Corona-Ausbruchs in Italien, wurden innerhalb von 24 Stunden 22 Tote gemeldet, womit die Gesamtzahl der dort Verstorbenen auf 16.608 stieg. 170 Neuinfizierte gab es in der Region, die Zahl der aktuell Infizierten in der gesamten Lombardei lag bei 11.992. Die Zahl der Covid-19-Kranken in den lombardischen Spitälern sank auf 622. 48 Patienten lagen auf einer lombardischen Intensivstation.