Alternativer Nobelpreis für palästinensische Aktivisten

Die Stockholmer Right Livelhood Stiftung begründete ihre Entscheidung am Freitag mit deren "standhaftem, gewaltfreien Widerstand gegen die illegale Okkupation durch Israel".Stockholm. Die weiteren Preise gehen an die philippinische Indigenen-Aktivistin Joan Carling, die mosambikanische Menschenrechts-/Umweltorganisation Justica Ambiental! und ihre Direktorin Anabela Lemos sowie an die britische Forschungsagentur Forensic Architecture, die sich mit der Rekonstruktion von Menschenrechtsverbrechen beschäftigt.

Die Right Livelihood Stiftung in Stockholm ehrt seit über 40 Jahren Menschen und Organisationen, die sich für Frieden, Nachhaltigkeit und eine gerechte Welt einsetzen. Mehrere Alternative Nobelpreisträger, darunter der weißrussische Dissident Ales Bjaljazki, erhielten später den Friedensnobelpreis.

