Samsung stellt neues Galaxy S24 vor

Samsung präsentiert die neusten Modelle seines Smartphone-Flaggschiffs. Das Galaxy S24 ist ab 31. Jänner in Österreich erhältlich. Die Preise finden Sie am Ende des Artikels. Die Präsentation sehen Sie am Mittwoch um 19 Uhr auf der Samsung-Webseite.

Einige der neuen Features im Überblick:

Optik: Der Übergang zwischen Vorder- und Rückseite wurde nahtloser gestaltet, wodurch die Bildschirmränder noch einmal etwas dünner werden. Die Display-Helligkeit wurde auf 2600 nits hochgeschraubt und das Premium-Modell Galaxy S24 Ultra bekommt einen Titanrahmen.

Kamera: Samsung hat bei der Kamera großen Wert auf die Verbesserung von Nachtaufnahmen gelegt. Neu ist zudem ein fünffacher optischer Telezoom. Dank künstlicher Intelligenz können Reflexionen automatisch aus Bildern entfernt werden.

Apropos künstliche Intelligenz: Unter dem Namen Galaxy AI folgt auch Samsung dem derzeitigen Trend und steckt mehr KI in seine Smartphones. So können etwa Anrufe und Chat-Nachrichten in Echtzeit übersetzt werden.

Unter dem Namen Galaxy AI folgt auch Samsung dem derzeitigen Trend und steckt mehr KI in seine Smartphones. So können etwa Anrufe und Chat-Nachrichten in Echtzeit übersetzt werden. "Just Circle it": Gemeinsam mit Google bringt Samsung eine neue Dimension der Internetsuche aufs Smartphone. Mit der neuen Google-Funktion "Circle to Search" ist es möglich, Inhalte, die gerade auf dem Smartphone angezeigt werden, mit dem Finger einzukreisen. Die Suchmaschine macht sich dann gleich auf die Suche nach dem eingekreisten Objekt. Die neue Funktion wird ab 31. Jänner - zunächst ausschließlich - auf den neuen Samsung-Smartphones und den Geräten von Googles Pixel-8-Serie verfügbar sein.

Updates: Nutzerinnen und Nutzer bekommen sieben Jahre lang Android-Security-Updates.

Preise

Galaxy S24 Ultra (Speicher: 12 GB RAM + 1TB Festspeicher): 1809 Euro

Galaxy S24 Ultra (12 + 512 GB): 1569 Euro

Galaxy S24 Ultra (12 + 256 GB): 1449 Euro

Galaxy S24+ (12 + 512 GB): 1269 Euro

Galaxy S24+ (12 + 256 GB): 1149 Euro

Galaxy S24 (8 + 256 GB): 959 Euro

Galaxy S24 (8 + 128GB): 899 Euro

Samsung Galaxy S24 Ultra Bild: Samsung

Autor Thomas Nigl Online- und Technik-Redakteur Thomas Nigl