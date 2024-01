Google beugt sich der EU – und erneuert Suchfunktion

Ereignisreiche Woche für Google: Einerseits ändert der US-Internetkonzern auf Druck der Europäischen Union die Algorithmen seiner Internet-Suchmaschine, andererseits soll das Sucherlebnis für die Nutzer mit neuen Funktionen erleichtert werden.

Zudem stimmte Konzernchef Sundar Pichai die Belegschaft auf einen weiteren Jobabbau ein. "Die Postenstreichungen haben nicht das Ausmaß der Kürzungen im vergangenen Jahr und werden nicht alle Teams betreffen", kündigte Pichai laut der US-Technologie-Website "The Verge" an. Im Jänner 2023 stellte der Google-Mutterkonzern Alphabet Pläne vor, 12.000 Stellen oder sechs Prozent seiner weltweiten Belegschaft zu streichen.

Die inhaltlichen Änderungen sind zum Teil erzwungen, zum Teil freiwillig. Künftig würden mit Google konkurrierende Vergleichsseiten prominenter in den Suchergebnissen auftauchen, kündigte Google an. Diese würden in einem gesonderten Abschnitt angezeigt. Für Kategorien wie Hotels soll es einen speziellen Bereich geben, um detailliertere Einzelergebnisse mit Bildern, Sternenbewertungen und mehr anzuzeigen, heißt es.

Auslöser für diese Anpassung sind die verschärften Regelungen des europäischen Digital Markets Act (DMA), die US-Konzerne dazu verpflichten, in den Ergebnissen der Internetsuchen konkurrierende Dienste und Produkte den eigenen gleichzustellen. Außerdem muss Google Unternehmen Zugang zu jenen Daten gewähren, die diese bei der Nutzung von Google-Diensten generieren.

Änderungen gibt es auch für die Nutzer. Wer bei Google auf dem Smartphone etwas suchen will, muss bisher Begriffe in das Textfeld der Suchmaschine eintippen oder die Sprachsteuerung bedienen. Mit "Circle to Search" präsentierte Google diese Woche eine neue Funktion. Übersetzt bedeutet das "Einkreisen zum Suchen". Künftig kann man auf technisch starken Smartphones bestimmte Bereiche per Finger einkreisen, um sie direkt danach bei Google zu suchen. Dabei gehe es zum Beispiel um Textinhalte oder Bilder.

Mit allen Android-Apps möglich

Um die Suche zu aktivieren, drücken Nutzer länger auf den Home-Button oder aktivieren die Leiste für die Gesten-Navigation. Die eigentliche Suchfunktion und Anzeige der Ergebnisse wird dadurch nicht verändert. Google versichert, die neue Suchfunktion funktioniere ab 31. Jänner mit sämtlichen Anwendungen. Wer will, kann damit also auch nach Sachen suchen, über die man in sozialen Medien stolpert. Zunächst ist "Circle to Search" jedoch den Pixel-8-Smartphones und Samsungs Galaxy-S24-Geräten vorbehalten.

