Tennis in Wimbledon: Wer darf in die Royal Box?

Die Royal Box auf dem Centre Court in Wimbledon ist legendär: 74 Sitzplätze umfasst die Tribüne, die direkt am Centre Court liegt und die beste Sicht auf die Tennismatches bietet. Der Eintritt erfolgt via Einladung. Ohne selbige hat man keine Chance auf Einlass. Königin Camilla (76) war bereits zu Gast, genauso wie Prinzessin Beatrice (35) und Fürst Albert von Monaco (66).

Neben britischen und ausländischen Royals nehmen auch Regierungschefs, bekannte Sportgrößen und Hollywoodstars gerne auf den bequemen grünen Stühlen Platz. David Beckham (49) kam mit seiner Mama, Ex-Fußballstar Josep "Pep" Guardiola (53) brachte Tochter Valentina mit. Ebenfalls gesichtet: Musikikone Cliff Richard (83), Oscarpreisträger Dustin Hoffman (86) und die britischen Schauspielerinnen Sienna Miller (42) und Keira Knightley (39). Für die Royal Box gilt ein strenger Dresscode: Männer müssen im Anzug und mit Krawatte erscheinen. Damen werden gebeten, keine Hüte zu tragen, um die Sicht nicht zu verdecken.

Alle essen Erdbeeren mit Schlag

Generell gilt: Wer überhaupt ein Ticket für das älteste Tennisturnier der Welt hat, kann sich glücklich schätzen – und sollte dort unbedingt Erdbeeren mit Schlagobers essen. Ohne sie wäre Wimbledon unvorstellbar: In den zwei Wochen des Wettbewerbs werden rund 30 Tonnen davon verkauft und mit Schlagobers verzehrt. Jedes Schälchen enthält mindestens zehn Früchte, die Portion kostet – seit 2010 unverändert – umgerechnet drei Euro.

Mehr über das traditionsreiche Tennisturnier in Wimbledon, das noch bis 14. Juli dauert, lesen Sie im Sportteil

Autorin Valerie Hader Valerie Hader