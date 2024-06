Steinbutt aus Cornwall für den japanischen Kaiser

Japans Kaiser Naruhito (64) und seine Ehefrau sind derzeit auf Staatsbesuch in Großbritannien. Ihnen zu Ehren lud König Charles (75) zu einem großen Staatsbankett. Dabei glänzten vor allem die Damen: Sowohl Königin Camilla (76) als auch Kaiserin Masako (60) trugen bodenlange Roben und funkelnde Diademe. Laut der britischen BBC bestand das Dinner-Menü aus pochierten Langusten, Basilikum-Mousse, Steinbutt aus Cornwall, Wachteleiern und Pfirsichsorbet.

Unter den rund 150 Gästen des Staatsbanketts waren neben Premierminister Rishi Sunak und Komponist Andrew Lloyd Webber auch weitere Mitglieder der Royal Family, darunter Prinz William sowie der Herzog und die Herzogin von Edinburgh. Nicht dabei waren Prinzessin Kate, die sich weiter in Krebsbehandlung befindet, und Prinzessin Anne, die nach einer Kopfverletzung im Krankenhaus liegt.

Königin Camilla und Japans Königin Masako, die offenbar an einer Pferdehaar-Allergie leidet. Bild: APA/Chris Jackson

Das Kaiserpaar war bereits am Samstag in der britischen Hauptstadt gelandet und hatte seitdem mehrere private Termine wahrgenommen. Der dreitägige Staatsbesuch endet am Donnerstag.

Auf dem offiziellen Programm stand unter anderem eine Führung durch die Westminster Abbey und ein Kutschfahrt. Wie die britische Presse schreibt, leidet Kaiserin Masako an einer Pferdehaar-Allergie und musste deshalb für die Strecke einen weißen Mundschutz tragen.

Autorin Valerie Hader Valerie Hader