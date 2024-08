Prinzessin Anne ist auch mit fast 74 "superfleißig"

Sie gilt als arbeitsam, bescheiden, schlagfertig und vor allem als große Pferdeliebhaberin: Prinzessin Anne, die jüngere Schwester von König Charles (75), wird am morgigen Donnerstag, dem 15. August, 74 Jahre alt. Die Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth verbrachte den Großteil ihres Lebens im Schatten ihres Bruders – was sie nie zu stören schien. Im Gegenteil: Ihre Kinder, Peter Phillips (46) und Zara Tindall (43), erhielten auf ihren Wunsch keine royalen Titel. Anne fand, dass es so leichter für sie sein würde, ein normales Leben zu führen.

Prinzessin Anne mit Ehemann Timothy Laurence und Sportbrille auf der Olympia-Tribüne Bild: APA/Carl de Souza

Ihre große Leidenschaft galt schon immer den Pferden – die ihr jedoch schon mehrere Gehirnerschütterungen einbrachten. Erst Ende Juni wurde Anne von einem Pferd erfasst und musste im Spital behandelt werden. Knapp drei Wochen nach dem Unfall nahm sie aber schon wieder Termine für das Königshaus wahr.

Ihre Bedeutung innerhalb der Royal Family hat in den vergangenen Jahren stetig zu genommen: Nach dem Tod der Eltern, dem Ausscheiden von Harry (39) und Meghan (43) aus dem engeren Kreis der Royals und den Verwicklungen ihres Bruders Prinz Andrew (64) in einen Missbrauchsskandal ist Anne gefragt wie nie.

Kaum ein Tag vergeht, an dem sie nicht ein Unternehmen besucht, ein Dinner für die Mitarbeiter einer Wohltätigkeitsorganisation gibt oder einen neuen Sportplatz eröffnet. Zudem hat ihr die Netflix-Produktion "The Crown" zu neuer Popularität verholfen, denn darin wird sie als ziemlich tough und trotzdem liebevoll porträtiert – vor allem im Umgang mit ihrem großen Bruder Charles, der in der Serie mit seiner Rolle und seinem Mangel an Selbstbewusstsein hadert.

"Ich denke, die Leute haben außerdem gemerkt, dass sie das Mitglied der Royal Family ist, das am härtesten arbeitet", sagt Verfassungsexperte Craig Prescott von der Royal Holloway University of London. Dass Anne mit 74 daran denken könnte, einen Gang runterzuschalten, kann er sich nicht wirklich vorstellen.

