Prinz Edward bekam militärischen Ehrentitel

Die Rolle bei dem prestigeträchtigen Regiment übernimmt Prinz Edward (60), der jüngste Bruder von König Charles III. (75), wie der Buckingham-Palast am späten Samstagabend mitteilte.

Der Herzog von Edinburgh, wie Edward offiziell genannt wird, lobte seinen Vorgänger für dessen „umfassendes Wissen und ausgeprägtes Verständnis für das Regiment“ sowie als „unermüdlichen und leidenschaftlichen Fürsprecher“.

An seinem letzten Tag im Amt wollte der Herzog von Kent, der ebenfalls Prinz Edward heißt und das älteste Mitglied der Royal Family ist, heute am Black Sunday der Scots Guards in London teilnehmen. Mit dem Gedenktag erinnert das Regiment jährlich an seine gefallenen Soldaten und deren Familien.

Bekannt ist der Herzog vor allem als langjähriger Schirmherr des Grand-Slam-Tennisturniers von Wimbledon. In dieser Funktion überreichte er den Siegerinnen und Siegern die Trophäen. 2021 gab er dieses Amt an Prinzessin Kate, die Ehefrau von Thronfolger Prinz William, ab.

Die Scots Guards sind eines von fünf Leibregimenten des Königs. Gegründet 1642, kämpfte die Truppe in der Schlacht von Waterloo 1815, in beiden Weltkriegen sowie dem Falklandkrieg und war auch im nordirischen Bürgerkrieg, in Afghanistan und im Irak im Einsatz.

