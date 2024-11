Jagd-Affäre um Dornauer: Armin Wolf in der ZiB2 mit Jägerhut

Tirols Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer (SPÖ) geriet gestern heftig in die Kritik nachdem ein Bild von ihm bei einem Jagdausflug mit Signa-Pleitier René Benko publik wurde. Sie posieren gemeinsam vor einem geschossenen Hirschen. Besonders brisant: Gegen Dornauer besteht seit 2019 ein aufrechtes Waffenverbot.

Auch in der "ZiB2" wurde am Montag über die Causa berichtet - inklusive Seitenhieb von ORF-Moderator Armin Wolf. In ironischer Manier verabschiedete sich Wolf von den Zuschauern und verkündete, dass er sich in diesem Jahr zu Fasching als Jäger verkleiden werde. Mit dem schmunzelnden Nachsatz, "natürlich ohne zu schießen," setzte er sich einen Jägerhut auf, welcher natürlich nicht ihm gehöre, so der Moderator.

Zum Abschluss sorgte Wolf mit einem weiteren Seitenhieb für Schmunzeln im Studio: Er kündigte die Wettervorhersage "ganz ohne Gewehr" an.

