Felipe: König ohne Fehl und Tadel

Als Felipe am 19. Juni 2014 den spanischen Thron bestieg, trat er ein schweres Erbe an. Das Ansehen der Monarchie war schwer beschädigt, was vor allem an seinem Vater Juan Carlos lag. Es gab Gerüchte über mutmaßliche Seitensprünge des damals 76-Jährigen. Als dann Bilder einer Elefantenjagd öffentlich wurden, an der der König teilgenommen hatte, während das Land unter der Finanzkrise litt, war der Unmut des Volkes groß. Mit seiner Abdankung 2014 zog Juan Carlos schließlich die Konsequenzen und machte den Weg für seinen Sohn frei.

Es war der tiefe Fall des Mannes, der jahrelang als Retter der spanischen Demokratie gefeiert wurde, weil er 1981 Putschisten mit einer resoluten Rede an die Nation zum Aufgeben brachte.

Kein Gehalt für den Altkönig

Nach dem Thronwechsel wurde die Beziehung zwischen Vater und Sohn durch weitere brisante Enthüllungen nicht besser. Als 2020 auch noch sein eigener Name im Zusammenhang mit einer millionenschweren Finanzaffäre auftauchte, platzte dem Bourbonen-König der Kragen: Er brach öffentlich mit seinem damals 82-jährigen Vater und strich Juan Carlos zudem das Gehalt als Altkönig – zuletzt waren das rund 194.000 Euro jährlich aus der Haushaltskasse der Casa Real.

Dank der tadellosen Regentschaft von Felipe sind die Rufe nach einer Abschaffung der Monarchie in Spanien zwar deutlich weniger vehement zu vernehmen. Aktuell nahmen in Madrid jedoch wieder Tausende Unabhängigkeitsbefürworter das Jubiläum zum Anlass für Demonstrationen.

Die Gesellschaft in Spanien ist Umfragen zufolge in zwei etwa gleich große Lager gespalten: Das eine möchte die Erbmonarchie beibehalten, das andere abschaffen.

Sollte die Monarchie überleben, wird Leonor, Felipes älteste Tochter, eines Tages die Nachfolge antreten. Sie wäre die erste spanische Königin seit Isabella II., die bis 1868 regierte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Valerie Hader Valerie Hader