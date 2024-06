Prinzessin Kate: "Es gibt gute und schlechte Tage"

In einer Erklärung teilte Kate in den sozialen Netzwerken mit, dass sie gute Fortschritte mache. "Aber jeder, der sich einer Chemotherapie unterzieht, weiß, dass es gute und schlechte Tage gibt. An den schlechten fühlt man sich schwach und müde. Aber an den guten möchte man das Beste daraus machen." Die 42-Jährige hat demnach auch bereits angefangen, von zu Hause aus zu arbeiten. Sie hofft, "im Laufe des Sommers an einigen öffentlichen Engagements teilnehmen zu können".

Die Rückkehr in die Öffentlichkeit ist keine Rückkehr in einen Alltag mit täglichen Terminen, Empfängen oder gar Reisen. Ob und wann Kate weitere "official outings" wahrnimmt, soll in Ruhe und in enger Absprache mit ihren Ärzten entschieden werden, heißt es.

Details zu Kates Erkrankung sind nicht bekannt. Die 42-Jährige war im Jänner im Bauchraum operiert worden. Tests nach der Operation hätten ergeben, dass Krebs vorgelegen habe, sagte Kate in einem Video, mit dem sie Ende März ihre Erkrankung öffentlich machte. Auf Anraten ihres Ärzteteams bekommt sie vorsorglich eine Chemotherapie.

