Diese Kleider machen Lust auf den Frühling

"In der Geschichte der Menschheit war es schon immer so, dass nach Krisenzeiten das Bedürfnis entstand, ,sich neu zu erfinden‘ und ,Lebensfreude zu zeigen‘. Dies galt und gilt insbesondere auch für die Mode," sagt der Linzer Modemacher Gottfried Birklbauer. "Daher sollen meine aktuellen Kleider dazu inspirieren, sich durch Schönheit und Anmut wieder aufzurichten und neuen Mut zu schöpfen." Genau aus diesem Grund hat Gottfried Birklbauer für den Frühling und Sommer 2021 eine Kollektion entworfen, die all das beinhaltet: knallige Farben wie sattes Pink, feuriges Rot oder leuchtendes Türkis – und natürlich Blumen und Blüten in allen Variationen.

Blumenwiese: An Blüten und Blumen führt in diesem Frühjahr modisch kein Weg vorbei, wie die junge Linzer Designerin Melissa Sigl zeigt.

Blüten und florale Muster sind auch bei der jungen Linzer Designerin Melissa Sigl das modische Gebot der Stunde: "Man sehnt sich nach einem langen Winter ganz einfach nach dem Frühjahr und nach strahlenden Farben", sagt sie. Ihr persönliches Lieblingskleid erinnert an eine sommerliche Blumenwiese.

Liebe, Lust und viele Blumen

Für die gebürtige Linzerin Susanne Bisovsky, die gerade an der Wiener Staatsoper arbeitet, sind die Trends fürs Frühjahr 2021 ganz klar: Liebe, Lust und – wie sollte es anders sein: Blumen. Das sieht man sehr deutlich an jenem Modell, das sie als ihr Lieblingskleid der Saison bezeichnet: Es sieht aus wie ein altes Ölbild voller wunderbarer Rosen.

Rosen sind spitze! Die gebürtige Linzer Designerin Susanne Bisovsky mag Rosen in allen Variationen, Spitzen und weitschwingende Röcke.

"Gelb ist heuer eine der Trendfarben, Blumenmuster sind ein ,Must-have‘ und lange wallende Kleider gehören in diesem Frühling einfach dazu", sagt die Designerin und Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Margit Angerlehner aus Oftering.

Strahlendes Gelb: Das Lieblingskleid, das Modemacherin Margit Angerlehner hier selbst präsentiert, vereint alle Frühlingstrends.

Auch sie ist sich sicher, dass es wirklich an der Zeit ist, sich Freude, Leichtigkeit und Wohlbefinden zurückzuerobern – die duftigen Sommerkleider aus ihrer Werkstatt könnten wohl einen guten Beitrag dazu leisten.

Für Designerin Maria Wolfsteiner aus Hartkirchen symbolisiert ein weißes Kleid den Aufbruch in neue, bessere Zeiten. "Die Welt ist in Schieflage, für mich steht Weiß für Neubeginn und Leichtigkeit", sagt sie und kombiniert zu ihrem weißen Sommerkleid auch weiße High Heels.

Ganz in Weiß: Designerin Maria Wolfsteiner aus Hartkirchen präsentiert ihr Lieblingskleid für diesen Frühling gleich höchstpersönlich.

Echte Sehnsucht nach einem Urlaub im Süden macht das Lieblingskleid vom Linzer Designer Emanuel Burger. Die lange Robe hat den tragenden Titel "Griechische Göttin", ist aus sommerlichem Leinen und obendrein mit funkelnden Strasssteinen verziert.

Griechische Göttin: Der Linzer Designer Emanuel Burger liebt den großen Auftritt – in diesem Frühjahr gelingt er mit dieser weißen Robe.