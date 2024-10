Die "Stehauffrau": Sarah Ferguson wird 65

Sarah Ferguson ist keine Frau, die sich von Rückschlägen aufhalten lässt. 1986 heiratete sie Prinz Andrew, den zweiten Sohn der Queen. Das Paar bekam zwei Töchter – Beatrice (36) und Eugenie (34) – und ließ sich 1996 wieder scheiden. Bis heute soll sie zu ihrem Ex-Mann, der in einem Missbrauchsskandal verwickelt ist, eine gute Beziehung haben. "Fergie" war früher auch selbst oft in den Schlagzeilen – etwa wegen der skandalumwitterten Trennung und einem Foto, das zeigte, wie ein Mann ihr die Zehen abküsste.

"Garderobe der Hölle"

Die Presse machte sich auch über ihren Kleidungsstil lustig. Im verzweifelten Versuch zu gefallen und den Stil von Prinzessin Diana nachzuahmen, habe sie sich die Garderobe der Hölle zugelegt, schrieb Ferguson in ihrem Buch "What I Know Now". "Ich ertrank in großen Hüten und Rüschen und Schleifen an den falschen Stellen."

Auch das Thema Geld war ein schwieriges. In ihren Zwanzigern sei sie die Art Frau gewesen, die sich mit einem gigantischen Blumenstrauß für ein schönes Wochenende bedankt habe. "Ich habe mich hinter meinen Geschenken versteckt, weil ich annahm, dass niemand mich um meiner selbst willen mögen würde", schrieb sie. Jahre danach, als etwa ihre Ehe zerbrochen sei, sei Geldausgeben die Droge ihrer Wahl gewesen.

Mittlerweile sucht die Herzogin, die heute 65 Jahre alt wird, nur selten das Licht der Öffentlichkeit. Stattdessen engagiert sie sich für die Krebshilfe und beschreibt sich auf ihrem Instagram-Profil als "Mami, Omi, Bestsellerautorin". Sie wurde selbst bereits wegen Brust- und Hautkrebs behandelt. "So eine Diagnose ist schlimm genug, aber zwei knapp hintereinander sind für jeden schwer zu verkraften", sagte sie. Die Behandlung habe aber zum Glück Erfolg gehabt.

