27-jährige Tochter von Michael Schumacher heiratete auf Mallorca

Die Zeremonie im Kreis von Familie und Freunden fand bei sommerlichen Temperaturen auf dem Ferienanwesen der Familie auf der spanischen Mittelmeer-Insel statt.

Das Paar ist nach "Bild"-Angaben seit sieben Jahren zusammen und seit Sommer 2023 verlobt. Gina Schumacher trug ein weißes Kleid mit Tattoo-Spitze im Bohostil, ihr ein Jahr älterer Bräutigam einen schwarzen Anzug mit weißen Streifen und dazu eine graue Krawatte. Ein Foto zeigt das Paar glücklich lachend umgeben von Blumen und Hochzeitsgästen. Bethke hat einen Arm um Schumachers Taille gelegt, mit der anderen Hand hält er ihre Hand.

Auf Instagram teilte die frischgebackene Braut ein Foto von sich in den Armen ihres Gatten und schrieb: "Forever yes to you, yes to forever", was in etwa bedeutet: Für immer Ja zu dir, Ja für immer.

Ein Bild aus alten Tagen: Gina mit Mutter Corinna Schumacher Bild: EPA

